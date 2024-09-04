ЄС знову просить Угорщину пояснити, нащо вона спростила в’їзд росіянам і білорусам

Європейська комісія у середу, 4 вересня, направила Угорщині ще одного листа з вимогою прояснити її нові умови для в’їзду громадян Росії та Білорусі, які викликали побоювання в інших держав Шенгенської зони.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Telex.

Під час слухань у комітеті з питань правосуддя Європейського парламенту єврокомісарка з питань внутрішніх справ Ілва Йоганссон заявила, що рішення Будапешта спростити в’їзд для росіян і білорусів несе безпекові ризики.

"Виступати з новими ініціативами в такий час, щоб вітати громадян двох ворожих країн, Росії та Білорусі, в ЄС, викликає серйозні питання і є потенційною загрозою нашій безпеці", – вважає вона.

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Комісарка також нагадала, що на рівні Євросоюзу були домовленості призупинити програми спрощення візового режиму з Росією та Білоруссю і запровадити суворіші перевірки відповідних документів.

Йоганссон окремо назвала дві головні претензії до рішення Угорщини: перша – незрозуміло, чому країна вирішує подолати дефіцит робочої сили саме за рахунок росіян і білорусів, і друга – відсутність більш прискіпливих перевірок для них попри безпекові ризики.

Єврокомісарка уточнила, що чекає детальнішої інформації від угорського уряду до 11 вересня.

У липні Угорщина опублікувала деталі нової системи прискореного оформлення віз для громадян восьми країн, включаючи Росію і Білорусь, які зможуть в'їжджати до Угорщини без безпекових перевірок або інших обмежень.

Будапешт заявив, що багато з них будуватимуть атомну електростанцію з використанням російських технологій.

Рішення Угорщини викликало резонанс і критику з боку багатьох держав ЄС, водночас голова угорського МЗС Петер Сійярто запевнив, що воно не становить ризику для Шенгенської зони.