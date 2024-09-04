ЕС снова просит Венгрию объяснить, зачем она упростила въезд россиянам и белорусам

Европейская комиссия в среду, 4 сентября, направила Венгрии еще одно письмо с требованием прояснить ее новые условия для въезда граждан России и Беларуси, которые вызвали опасения у других государств Шенгенской зоны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Telex.

Во время слушаний в комитете по вопросам правосудия Европейского парламента еврокомиссар по вопросам внутренних дел Илва Йоханссон заявила, что решение Будапешта упростить въезд для россиян и белорусов несет риски безопасности.

"Выступать с новыми инициативами в такое время, чтобы приветствовать граждан двух враждебных стран, России и Беларуси, в ЕС, вызывает серьезные вопросы и является потенциальной угрозой нашей безопасности", – считает она.

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Комиссар также напомнила, что на уровне Евросоюза были договоренности приостановить программы упрощения визового режима с Россией и Беларусью и ввести более строгие проверки соответствующих документов.

Йоханссон отдельно назвала две главные претензии к решению Венгрии: первая – непонятно, почему страна решает преодолеть дефицит рабочей силы именно за счет россиян и белорусов, и вторая – отсутствие более придирчивых проверок для них, несмотря на риски безопасности.

Еврокомиссар уточнила, что ждет более подробной информации от венгерского правительства до 11 сентября.

В июле Венгрия опубликовала детали новой системы ускоренного оформления виз для граждан восьми стран, включая Россию и Беларусь, которые смогут въезжать в Венгрию без проверок безопасности или других ограничений.

Будапешт заявил, что многие из них будут строить атомную электростанцию с использованием российских технологий.

Решение Венгрии вызвало резонанс и критику со стороны многих государств ЕС, в то же время глава венгерского МИД Петер Сийярто заверил, что оно не представляет риска для Шенгенской зоны.