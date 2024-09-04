Біля найпівденнішого острова Італії затонув човен з понад 20 мігрантами
Біля італійського острова Лампедуза у Середземному морі затонув човен з мігрантами, близько 20 осіб вважаються зниклими безвісти.
Про це повідомляє AFP, пише "Європейська правда".
На місці аварії, що сталася ще 1 вересня, врятували сімох мігрантів-сирійців, вони у критичному стані. За словами цих людей, з ними на борту були ще близько 20 осіб.
Італійські ЗМІ пишуть про 21 зниклого, серед яких ймовірно троє дітей.
Острів Лампедуза завдяки розташуванню неподалік берегів Африки став магнітом для мігрантів, які сподіваються потрапити у Європу. В окремі дні до острова прибували більше 1000 осіб.
Лише за офіційними оцінками Міжнародної організації з міграції за 2023 рік у Середземному морі на шляху до Європи зникли понад 3000 мігрантів.
В італійському МВС кажуть, що з початку 2024 року потік мігрантів почав слабшати. За період з 1 січня до 4 вересня в країну морським шляхом потрапили близько 43 тисяч мігрантів, тоді як у 2023 році ця цифра складала понад 115 тисяч.
На тлі міграційної кризи уряд Мелоні посилив покарання для перевізників нелегалів і постановив збільшити кількість центрів утримання мігрантів по всій Італії, а також уклав міграційну угоду з Албанією щодо розміщення на її території центрів для мігрантів, які прибувають до Італії.