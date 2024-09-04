Біля найпівденнішого острова Італії затонув човен з понад 20 мігрантами

Біля італійського острова Лампедуза у Середземному морі затонув човен з мігрантами, близько 20 осіб вважаються зниклими безвісти.

Про це повідомляє AFP, пише "Європейська правда".

На місці аварії, що сталася ще 1 вересня, врятували сімох мігрантів-сирійців, вони у критичному стані. За словами цих людей, з ними на борту були ще близько 20 осіб.

Італійські ЗМІ пишуть про 21 зниклого, серед яких ймовірно троє дітей.

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Острів Лампедуза завдяки розташуванню неподалік берегів Африки став магнітом для мігрантів, які сподіваються потрапити у Європу. В окремі дні до острова прибували більше 1000 осіб.

Лише за офіційними оцінками Міжнародної організації з міграції за 2023 рік у Середземному морі на шляху до Європи зникли понад 3000 мігрантів.

В італійському МВС кажуть, що з початку 2024 року потік мігрантів почав слабшати. За період з 1 січня до 4 вересня в країну морським шляхом потрапили близько 43 тисяч мігрантів, тоді як у 2023 році ця цифра складала понад 115 тисяч.

На тлі міграційної кризи уряд Мелоні посилив покарання для перевізників нелегалів і постановив збільшити кількість центрів утримання мігрантів по всій Італії, а також уклав міграційну угоду з Албанією щодо розміщення на її території центрів для мігрантів, які прибувають до Італії.