Возле самого южного острова Италии затонула лодка с более чем 20 мигрантами

Возле итальянского острова Лампедуза в Средиземном море затонула лодка с мигрантами, около 20 человек считаются пропавшими без вести.

Об этом сообщает AFP, пишет "Европейская правда".

На месте аварии, произошедшей еще 1 сентября, спасли семерых мигрантов-сирийцев, они в критическом состоянии. По словам этих людей, с ними на борту были еще около 20 человек.

Итальянские СМИ пишут о 21 пропавшем, среди которых вероятно трое детей.

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Остров Лампедуза благодаря расположению недалеко от берегов Африки стал магнитом для мигрантов, которые надеются попасть в Европу. В отдельные дни на остров прибывали более 1000 человек.

Только по официальным оценкам Международной организации по миграции за 2023 год в Средиземном море на пути в Европу исчезли более 3000 мигрантов.

В итальянском МВД говорят, что с начала 2024 года поток мигрантов начал ослабевать. За период с 1 января по 4 сентября в страну морским путем попали около 43 тысяч мигрантов, тогда как в 2023 году эта цифра составляла более 115 тысяч.

На фоне миграционного кризиса правительство Мелони ужесточило наказание для перевозчиков нелегалов и постановило увеличить количество центров содержания мигрантов по всей Италии, а также заключило миграционное соглашение с Албанией о размещении на ее территории центров для мигрантов, прибывающих в Италию.