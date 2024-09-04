Уряд Швейцарії пропонує заборонити ХАМАС на п’ять років

Швейцарська Федеральна рада подала до парламенту пропозицію про заборону діяльності палестинського бойового угрупування ХАМАС на території країни на п'ять років.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в повідомленні швейцарського уряду.

Запропонований закон передбачає заборону ХАМАС, груп, що походять із нього, а також організацій та груп, які діють від імені або в ім'я ХАМАС.

Такі групи та організації будуть вважатись терористичними, і за порушення заборони винним загрожує покарання у вигляді до 20 років ув’язнення та штрафу.

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Федеральна рада Швейцарії вирішила не запроваджувати додаткового покарання за діяльність ХАМАС, зазначивши, що в Кримінальному кодексі вже передбачене відповідне положення для терористичних організацій.

У законопроєкті заборону пропонують запровадити на п’ять років із уточненням, що парламент зможе продовжити її.

Пропозицію заборонити ХАМАС швейцарська влада висунула ще в листопаді 2023 року – після терористичних нападів бойовиків на Ізраїль.

Раніше країна приєдналась до деяких санкцій Європейського Союзу проти ХАМАС.