Швейцарія хоче повністю заборонити в себе ХАМАС

Федеральна рада Швейцарії в середу ініціювала ухвалення закону про заборону терористичного угруповання ХАМАС, яке здійснило вторгнення в Ізраїль 7 жовтня, внаслідок якого загинуло близько 1200 людей.

Про це йдеться в повідомленні швейцарського уряду, яке цитує "Європейська правда".

Федеральна рада доручила Федеральному департаменту юстиції та поліції і Федеральному департаменту оборони, цивільного захисту та спорту Швейцарії до кінця лютого 2024 року підготувати законопроєкт про заборону діяльності ХАМАС у країні.

"Закон надасть федеральній владі необхідні інструменти для протидії будь-якій діяльності ХАМАС або підтримці цієї організації в Швейцарії", – додав уряд Швейцарії.

Також за підсумками аудиту фінансової допомоги організаціям, які працюють у регіоні проживання палестинців, Федеральна рада Швейцарії вирішила розірвати контракти з трьома з 11 організацій через виявлені "невідповідності".

"З огляду на нинішню критичну ситуацію в Ізраїлі та секторі Гази, Федеральна рада закликає до дотримання міжнародного гуманітарного права і зокрема до захисту цивільного населення", – наголосили в повідомленні.

У Федеральному уряді Швейцарії представлені міністри від чотирьох найбільших партій країни, тому парламент із великою ймовірністю підтримає законопроєкт. Активно за заборону ХАМАС агітував переможець останніх виборів, ультраправа Швейцарська народна партія.

У жовтні генеральна прокуратура Швейцарії відкрила кримінальне провадження за фактом можливого фінансування діяльності угруповання ХАМАС з боку швейцарської пропалестинської організації.