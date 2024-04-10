Швейцарія долучилась до санкцій ЄС проти фінансистів ХАМАС

Влада Швейцарії вирішила приєднатись до санкцій Європейського Союзу проти осіб, які підтримують терористичні організації ХАМАС та "Ісламський джихад у Палестині".

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться в заяві Федеральної ради Швейцарії від 10 квітня.

Санкції стосуються шести осіб, які підтримують ХАМАС та "Ісламський джихад у Палестині". З вечора 10 квітня їм заборонять в’їзд до Швейцарії, а також закриють доступ до фінансових послуг на території країни.

"Санкції спрямовані на боротьбу з насильницькими діями, які загрожують миру та міжнародній безпеці. Вони також посилюють юридичну заборону ХАМАС, яку Федеральна рада винесла на консультації 21 лютого", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Євросоюз запровадив санкції проти політичного лідера ХАМАС у Газі Ях'ї Сінвара, ватажка бойового крила ХАМАС Мохаммеда Дейфа і його заступника Марвана Іссу.

Крім того, у січні Рада ЄС схвалила режим спеціальних обмежувальних заходів проти терористичних угруповань ХАМАС та "Ісламський джихад у Палестині", який дозволяє накладати санкції на тих, хто надає угрупованню фінансову чи будь-яку іншу підтримку.