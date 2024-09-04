Правительство Швейцарии предлагает запретить ХАМАС на пять лет

Швейцарский Федеральный совет подал в парламент предложение о запрете деятельности палестинской боевой группировки ХАМАС на территории страны на пять лет.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении швейцарского правительства.

Предложенный закон предусматривает запрет ХАМАС, групп, происходящих из него, а также организаций и групп, действующих от имени или в поддержку ХАМАС.

Такие группы и организации будут считаться террористическими, и за нарушение запрета виновным грозит наказание в виде до 20 лет заключения и штрафа.

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Федеральный совет Швейцарии решил не вводить дополнительного наказания за деятельность ХАМАС, отметив, что в уголовном кодексе уже предусмотрено соответствующее положение для террористических организаций.

В законопроекте запрет предлагают ввести на пять лет с уточнением, что парламент сможет продлить его.

Предложение запретить ХАМАС швейцарские власти выдвинули еще в ноябре 2023 года – после террористических нападений боевиков на Израиль.

Ранее страна присоединилась к некоторым санкциям Европейского Союза против ХАМАС.