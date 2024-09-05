Министр культуры Италии признал, что пытался трудоустроить любовницу в министерстве

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони получила новый удар после того, как ее министр культуры, близкий союзник, был вынужден признаться в романе с инфлюенсеркой, которую он пытался нанять на должность советника министерства.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

В интервью итальянскому государственному вещателю RAI в среду вечером Дженнаро Санджулиано, лояльный Мелони, сказал, что предложил премьер-министру свою отставку, но она отказалась ее принять.

Этот шаг стал ответом на скандал, разгоревшийся на прошлой неделе, когда Мария Розария Бочча, влиятельная в социальных сетях, объявила в Instagram, что она получила новую роль советника по вопросам крупных мероприятий в Министерстве культуры – заявление, которое само министерство отрицало.

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Затем Бочча опубликовала документы и фотографии своих деловых поездок с Санджулиано, в том числе визитов, которые, по ее словам, были разведывательными перед предстоящей встречей министров культуры G7 в итальянском городе Позитано.

Женатый министр признал, что Бочча сопровождала его в командировках, и утверждал, что сначала предложил ей роль, но впоследствии "отозвал" предложение после того, как получил совет, что это будет конфликтом интересов из-за их "личных, сентиментальных" отношений.

В эмоциональном интервью Санджулиано настаивал на том, что для оплаты его поездок с Бочча не использовались государственные деньги, и что она не имела доступа к конфиденциальным документам. Он со слезами на глазах извинился перед женой и перед Мелони "за смущение, причиненное ей и правительству".

Это уже второй скандал, затронувший министерство культуры в этом году: в феврале подчиненный Санджулиано, тогдашний заместитель министра культуры Витторио Сгарби, подал в отставку после того, как его обвинили в отмывании похищенных художественных произведений.