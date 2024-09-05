У Польщі зайнялася масштабна пожежа на сміттєпереробному заводі
Новини — Четвер, 5 вересня 2024, 10:27 —
На сміттєпереробному заводі в польському місті Конецполь гасять масштабну пожежу: горіли матеріали для виробництва альтернативного палива.
Про це повідомили журналісти RMF24, передає "Європейська правда".
Як розповіли пожежники, повідомлення про пожежу надійшло до служб у середу, 4 серпня, близько 21:00 – полум'я охопило 2000 квадратних метрів.
На цій площі розташований зал з обладнанням та матеріалами для виробництва альтернативних видів палива, а також прилеглий до нього відвал. Понад 40 пожежних бригад боролися з вогнем на його піку, обійшлося без жертв.
Як зазначили пожежники – горіли матеріали для виробництва альтернативного палива.
Небезпеки для мешканців немає, однак пожежники закликали зачинити вікна через сильне задимлення. На місці події працює розвідувальний автомобіль хімічної служби порятунку з Катовіце.
Гасіння може тривати ще багато годин. Вогонь вдалося взяти під контроль до 4 години ранку, наразі триває гасіння пожежі, розповіли пожежники та додали, що наразі причини інциденту невідомі.
Нагадаємо, днями у східній німецькій землі Саксонія-Ангальт спалахнула пожежа в індустріальному парку Leuna.
Також повідомляли, що у червні у Польщі стався вибух і пожежа на сміттєпереробному заводі, розташованого поблизу міста Лодзь.