У Німеччині на території підприємства з виробництва газів спалахнула пожежа

У понеділок вранці у східній німецькій землі Саксонія-Ангальт спалахнула пожежа в індустріальному парку Leuna.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Bild.

За словами представника компанії-оператора Infraleuna, пожежна бригада заводу відразу вирушила на місце, а зовнішні сили не залучали.

фото: bild

Мешканці повідомляли у соціальних мережах, що перед пожежею близько восьмої години ранку стався гучний вибух.

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Хмара чорного диму піднімалася з місця події і її було видно за кілька кілометрів навколо.

За даними Infraleuna, пожежна бригада працювала на території підприємства Linde.

Linde AG управляє найбільшим газовим центром компанії в Leuna, що виробляє гідроген, оксиген, нітроген, монооксид вуглецю та інші спеціальні гази.

Невдовзі пожежу було ліквідовано. За попередніми даними, постраждалих немає.Триває розслідування причин пожежі.

Нагадаємо, днями на колишньому військовому полігоні на південь від Берліна спалахнула лісова пожежа.

В Італії під час боротьби з лісовою пожежею поблизу Рима отримали тяжкі опіки четверо пожежників.