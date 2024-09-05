В Польше возник масштабный пожар на мусороперерабатывающем заводе

На мусороперерабатывающем заводе в польском городе Конецполь тушат масштабный пожар: горели материалы для производства альтернативного топлива.

Об этом сообщили журналисты RMF24, передает "Европейская правда".

Как рассказали пожарные, сообщение о пожаре поступило в службы в среду, 4 августа, около 21:00 – огонь охватил 2000 квадратных метров.

На этой площади находится зал с оборудованием и материалами для производства альтернативных видов топлива, а также прилегающий к нему отвал. Более 40 пожарных бригад боролись с огнем на его пике, обошлось без жертв.

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Фото: Państwowa Straż Pożarna

Фото: Państwowa Straż Pożarna

Как отметили пожарные – горели материалы для производства альтернативного топлива.

Опасности для жителей нет, однако пожарные призвали закрыть окна из-за сильного задымления. На месте происшествия работает разведывательный автомобиль химической службы спасения из Катовице.

Тушение может продолжаться еще много часов. Огонь удалось взять под контроль до 4 часов утра, сейчас продолжается тушение пожара, рассказали пожарные и добавили, что пока причины инцидента неизвестны.

Фото: Państwowa Straż Pożarna

Напомним, на днях в восточной немецкой земле Саксония-Анхальт вспыхнул пожар в индустриальном парке Leuna.

Также сообщалось, что в июне в Польше произошел взрыв и пожар на мусороперерабатывающем заводе, расположенного вблизи города Лодзь.