В Польше возник масштабный пожар на мусороперерабатывающем заводе
Новости — Четверг, 5 сентября 2024, 10:27 —
На мусороперерабатывающем заводе в польском городе Конецполь тушат масштабный пожар: горели материалы для производства альтернативного топлива.
Об этом сообщили журналисты RMF24, передает "Европейская правда".
Как рассказали пожарные, сообщение о пожаре поступило в службы в среду, 4 августа, около 21:00 – огонь охватил 2000 квадратных метров.
На этой площади находится зал с оборудованием и материалами для производства альтернативных видов топлива, а также прилегающий к нему отвал. Более 40 пожарных бригад боролись с огнем на его пике, обошлось без жертв.
Как отметили пожарные – горели материалы для производства альтернативного топлива.
Опасности для жителей нет, однако пожарные призвали закрыть окна из-за сильного задымления. На месте происшествия работает разведывательный автомобиль химической службы спасения из Катовице.
Тушение может продолжаться еще много часов. Огонь удалось взять под контроль до 4 часов утра, сейчас продолжается тушение пожара, рассказали пожарные и добавили, что пока причины инцидента неизвестны.
Напомним, на днях в восточной немецкой земле Саксония-Анхальт вспыхнул пожар в индустриальном парке Leuna.
Также сообщалось, что в июне в Польше произошел взрыв и пожар на мусороперерабатывающем заводе, расположенного вблизи города Лодзь.