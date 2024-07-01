У Польщі стався вибух і пожежа на сміттєпереробному заводі, є постраждалі

На сміттєпереробному заводі у Воля-Ласка, що поблизу польського міста Лодзь, стався вибух і пожежа.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє TVN24.

Інцидент стався на території компанії TWK-ZAG у Воля-Ласка. Це завод з переробки та утилізації відходів. Наразі на місці події перебувають 40 співробітників PSP та TSO з Лодзького воєводства. За словами речника пожежної служби Лодзі Лукаша Ґурчинського, пожежа все ще не контрольована.

фото TVN24

За попередньою інформацією, п'ятеро людей отримали поранення.

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Речник уточнив, що екстрені служби отримали "повідомлення про вибух" близько 14:25. За його словами, ймовірно, вибухнули аерозольні балони, які готувалися до утилізації. Цей вибух призвів до пожежі, яка охопила близько 500 квадратних метрів площі цього сміттєзвалища, сказав Ґурчинський.

Він визнав, що "цю пожежу важко контролювати через те, що ми не маємо повних знань про матеріали, які згоріли". "Крім того, ми маємо справу з дуже високими температурами, що ускладнює роботу", – додав він.

За словами Адама Стеньпки, речника Воєводської медичної рятувальної станції в Лодзі, свідки інциденту доставили одного постраждалого в лікарню. Бригади надали допомогу п'ятьом особам. Один постраждалий перебував у стані середньої тяжкості, четверо – отримали легкі поранення.

Нагадаємо, на початку травня у Польщі сталася серія серйозних пожеж – у Варшаві згорів ТРЦ, неподалік Катовіце сталась велика пожежа в автопарку, була й низка менш відомих випадків.