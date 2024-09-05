Министр обороны Литвы: На стороне России против Украины воюют несколько литовцев

Министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас заявил, что на стороне России в войне против Украины участвует "не один" литовец, но отказался раскрыть другие подробности.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

По данным новостного портала 15min, на стороне России против Украины воюют по меньшей мере пять граждан Литвы.

Кащюнас подтвердил, что на стороне России против Украины воюет "не один" литовец, но подробностей не раскрыл.

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На вопрос о продолжительности их участия, Кащюнас ответил, что это происходит "по-разному", отметив, что данных о погибших нет. По его словам, эти люди известны правоохранительным органам.

"Оставим это ведомствам", – сказал министр, когда его спросили, будут ли возвращать этих граждан в Литву.

Генеральная прокуратура также отказалась давать подробные комментарии, заявив, что информация проверяется в рамках расследования военных преступлений в Украине.

В августе прокуратура начала расследование в отношении Кястутиса Кветкуса, литовца, который выкладывал видео в Facebook, показывающие его участие в боевых действиях на стороне России.

Напомним, в июне Служба государственной безопасности Латвии попросила начать уголовное преследование в отношении латвийского гражданина, который противозаконно участвует в военных действиях против Украины на стороне России.