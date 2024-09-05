Глава Єврокомісії про нового прем’єра Франції: Інтереси Європи – в його серці

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн привітала призначення новим прем’єр-міністром Франції консерватора та колишнього єврокомісара Мішеля Барньє.

Про це вона написала у X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Фон дер Ляєн привітала призначення Барньє, зазначивши, що "інтереси Європи та Франції є в його серці, про що свідчить його багаторічний досвід".

"Бажаю йому успіхів у його новій місії", – додала глава Єврокомісії.

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У четвер, 5 вересня, президент Франції Емманюель Макрон оголосив про призначення новим прем'єром консерватора Мішеля Барньє, колишнього єврокомісара та перемовника ЄС щодо Brexit.

Це призначення стало несподіванкою: досі у ЗМІ фігурували інші імена можливих прем'єрів.

Ультраправі вже заявили, що "беруть до відома" призначення Барньє та не будуть входити до його уряду, а лідер ультралівої "Нескореної Франції" Жан-Люк Меланшон розкритикував цей крок Макрона, заявивши про "вкрадені вибори".

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