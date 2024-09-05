Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен приветствовала назначение новым премьер-министром Франции консерватора и бывшего еврокомиссара Мишеля Барнье.

Об этом она написала в X (Twitter), сообщает "Европейская правда".

Фон дер Ляйен поздравила назначение Барнье, отметив, что "интересы Европы и Франции есть в его сердце, о чем свидетельствует его многолетний опыт".

"Желаю ему успехов в его новой миссии", – добавила глава Еврокомиссии.

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В четверг, 5 сентября, президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о назначении новым премьером консерватора Мишеля Барнье, бывшего еврокомиссара и переговорщика ЕС по Brexit.

Это назначение стало неожиданностью: до сих пор в СМИ фигурировали другие имена возможных премьеров.

Ультраправые уже заявили, что "принимают к сведению" назначение Барнье и не будут входить в его правительство, а лидер ультралевой "Непокоренной Франции" Жан-Люк Меланшон раскритиковал этот шаг Макрона, заявив об "украденных выборах".

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