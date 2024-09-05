Французькі ультраправі відреагували на призначення нового прем'єра

Французьке ультраправе "Національне об'єднання" після оголошення президента Емманюеля Макрона про призначення прем'єром Мішеля Барньє заявило, що "бере до відома" цей вибір.

Про це в X (Twitter) написав голова політсили Жордан Барделла, повідомляє "Європейська правда".

Водночас, за його словами, "Національне об'єднання" чекає, щоб "оцінити його програмну промову".

"Після нескінченного очікування, негідного великої демократії, ми беремо до відома призначення Еммануелем Макроном Мішеля Барньє прем'єр-міністром", – зазначив Барделла.

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Своєю чергою неформальна лідерка ультраправої політсили Марін Ле Пен заявила, що "вимагає" від Мішеля Барньє "поваги" до виборців.

"Ми будемо вимагати від нового глави уряду поваги до 11 мільйонів французів, які проголосували за "Національне об'єднання", щоб він поважав їх і їхні ідеї", – написала Ле Пен в X (Twitter).

У четвер, 5 вересня, Макрон оголосив про призначення новим прем'єром консерватора Мішеля Барньє, колишнього єврокомісара та перемовника ЄС щодо Brexit.

Раніше ЗМІ повідомляли, що основними фаворитами на прем’єрську посаду були колишній прем’єр-соціаліст, ексглава МВС Бернар Казньов та правоцентрист, багаторазовий член уряду Ксав’є Бертран, з яким президент спілкувався у понеділок.

Призначення на прем'єрську посаду когось із них очікували ввечері 4 вересня, проте у підсумку журналісти отримали інформацію, що Макрон відкладає рішення і розляне інших кандидатів.

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