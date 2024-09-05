У французькому місті проводили масштабну операцію через виявлені снаряди

У Франції на будівельному майданчику в місті Лормон поблизу Бордо виявили п’ять снарядів часів Другої світової війни, через що довелось проводити масштабну операцію з розмінування.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Як зазначено, два снаряди помітили робітники, а після цього сапери вилучили загалом п'ять снарядів часів Другої світової війни.

Операція з розмінування, яка проводилась за сприяння національної та муніципальної поліції, пройшла "спокійно".

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Під час операції довелося закрити середню школу, що знаходиться неподалік.

За останні роки в цьому районі вже були знайдені інші знахідки часів Другої світової війни.

Нагадаємо, наприкінці серпня неподалік чеського міста Літвінов поліцейські піротехніки знешкодили авіаційну бомбу часів Другої світової війни, знайдену минулого тижня під час земляних робіт на території хімічного заводу.

Раніше у Північній Ірландії через стару бомбу на кілька днів евакуювали сотні родин.