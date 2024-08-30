У Чехії підірвали бомбу часів Другої світової війни, через яку призупиняв роботу завод

Неподалік чеського міста Літвінов у п’ятницю, 30 серпня, поліцейські піротехніки знешкодили авіаційну бомбу часів Другої світової війни, знайдену минулого тижня під час земляних робіт на території хімічного заводу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Novinky.

Бомбу біля Літвінова підірвали після полудня за місцевим часом троє піротехніків у співпраці з пожежною командою.

Безпосередньо підрив здійснювали два вибухотехніки у вибухозахищеному автомобілі з відстані 300-500 метрів. Третій вибухотехнік перебував ще за 300 метрів від них. Для пом’якшення наслідків вибуху бомбу обклали 440 мішками з піском.

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Незабаром після знешкодження бомби, о 13:20, зняли обмеження руху в прилеглих районах.

Takto vypadá bezpečnostní okolí po výbuchu. Stále platí, i že i po vizuální kontrole na místě nejsou patrné žádné škody většího rozsahu. Puma byla bezpečně zničena. pic.twitter.com/vrwESTRZyp – Policie ČR (@PolicieCZ) August 30, 2024

У результаті підриву значних руйнувань не зафіксували, лише в будівлі приблизно за 50 метрів від місця вибуху вибило скляні панелі, заявив журналістам керівник саперної служби Карел Чаділ.

За словами заступника директора регіональної пожежної бригади Петра Кліми, на місці події працюють 140 пожежників і 100 одиниць техніки. Вони дбають про безпеку території та пом'якшення будь-яких вторинних наслідків детонації.

Британськоу авіабомбу вагою 250 кг з часів Другої світової війни знайшли під час будівельних робіт минулого тижня на території промислового хабу Chempark Záluží, у якому розташовані багато компаній хімічної промисловості.

Хімічний виробничий майданчик Chempark Záluží, де було знайдено бомбу, є найбільшим у своєму роді в Чеській Республіці і належить компанії Orlen Unipetrol. На ньому розташовані десятки компаній і працює близько 6500 людей.

Після 14:00 на територію заводу зайшли перші працівники, щоб перевірити, чи можна відновити виробництво. Виробництво може бути запущене протягом декількох днів.

Раніше у Північній Ірландії через стару бомбу на кілька днів евакуювали сотні родин.