Во французском городе проводили масштабную операцию из-за обнаруженных снарядов
Во Франции на строительной площадке в городе Лормон вблизи Бордо обнаружили пять снарядов времен Второй мировой войны, из-за чего пришлось проводить масштабную операцию по разминированию.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.
Как указано, два снаряда заметили рабочие, а после этого саперы изъяли всего пять снарядов времен Второй мировой войны.
Операция по разминированию, которая проводилась при содействии национальной и муниципальной полиции, прошла "спокойно".
Во время операции пришлось закрыть среднюю школу, находящуюся неподалеку.
За последние годы в этом районе уже были найдены другие находки времен Второй мировой войны.
Напомним, в конце августа неподалеку чешского города Литвинов полицейские пиротехники обезвредили авиационную бомбу времен Второй мировой войны, найденную на прошлой неделе во время земляных работ на территории химического завода.
Ранее в Северной Ирландии из-за старой бомбы на несколько дней эвакуировали сотни семей.