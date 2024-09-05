Во французском городе проводили масштабную операцию из-за обнаруженных снарядов

Во Франции на строительной площадке в городе Лормон вблизи Бордо обнаружили пять снарядов времен Второй мировой войны, из-за чего пришлось проводить масштабную операцию по разминированию.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Как указано, два снаряда заметили рабочие, а после этого саперы изъяли всего пять снарядов времен Второй мировой войны.

Операция по разминированию, которая проводилась при содействии национальной и муниципальной полиции, прошла "спокойно".

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Во время операции пришлось закрыть среднюю школу, находящуюся неподалеку.

За последние годы в этом районе уже были найдены другие находки времен Второй мировой войны.

Напомним, в конце августа неподалеку чешского города Литвинов полицейские пиротехники обезвредили авиационную бомбу времен Второй мировой войны, найденную на прошлой неделе во время земляных работ на территории химического завода.

Ранее в Северной Ирландии из-за старой бомбы на несколько дней эвакуировали сотни семей.