Трамп не визнав себе винним за новими звинуваченнями у впливі на вибори 2020 року

Колишній президент США Дональд Трамп знову не визнав себе винним за скорегованими звинуваченнями стосовно подій штурму Капітолія в січні 2021 року, в яких йому інкримінують спробу змінити результати президентських виборів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агентство Reuters.

Сам Трамп не прийшов до окружного суду Колумбії, де почалось перше слухання за новими звинуваченнями стосовно спроб вплинути на вибори 2020 року. Його заяву про невизнання провини передали адвокати.

Нинішні засідання покликані встановити подальший графік розгляду справи проти Трампа. Його адвокати, як уже повідомлялось, наполягають, що слухання треба відкласти на період після виборів.

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Натомість обвинувачення на чолі зі спецпрокурором Міністерства юстиції США Джеком Смітом вважає, що справу можна розглянути в прискореному порядку.

Затримка в слуханнях і зміна обвинувального акту пов’язана з тим, що Верховний суд США тривалий час розглядав клопотання адвокатів Трампа стосовно визначення меж президентського імунітету.

У липні суд ухвалив рішення, яке вперше встановило такі межі юридично, звільнюючи першу особу у США від відповідальності за низку дій, які він або вона вчиняють у силу посадових обов’язків.

Це спонукало федеральних прокурорів змінити обвинувальний акт щодо незаконних спроб змінити результат президентських виборів 2020 року, прибравши звідти дії та докази, стосовно яких експрезидент США може заявити про імунітет.