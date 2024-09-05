Трамп не признал себя виновным по новым обвинениям во влиянии на выборы 2020 года

Бывший президент США Дональд Трамп снова не признал себя виновным по скорректированным обвинениям относительно событий штурма Капитолия в январе 2021 года, в которых ему инкриминируют попытку изменить результаты президентских выборов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство Reuters.

Сам Трамп не пришел в окружной суд Колумбии, где началось первое слушание по новым обвинениям относительно попыток повлиять на выборы 2020 года. Его заявление о непризнании вины передали адвокаты.

Нынешние заседания призваны установить дальнейший график рассмотрения дела против Трампа. Его адвокаты, как уже сообщалось, настаивают, что слушания надо отложить на период после выборов.

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Зато обвинение во главе со спецпрокурором Министерства юстиции США Джеком Смитом считает, что дело можно рассмотреть в ускоренном порядке.

Задержка в слушаниях и изменение обвинительного акта связана с тем, что Верховный суд США долгое время рассматривал ходатайство адвокатов Трампа относительно определения границ президентского иммунитета.

В июле суд принял решение, которое впервые установило такие границы юридически, освобождая первое лицо в США от ответственности за ряд действий, которые он или она совершают в силу должностных обязанностей.

Это побудило федеральных прокуроров изменить обвинительный акт о незаконных попытках изменить результат президентских выборов 2020 года, убрав оттуда действия и доказательства, в отношении которых экс-президент США может заявить об иммунитете.