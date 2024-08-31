Мін’юст і Трамп сперечаються, як судити експрезидента США за ймовірне втручання у вибори 2020 року

Адвокати Дональда Трампа і спеціального прокурора Міністерства юстиції США Джека Сміта розійшлися в думках щодо подальших дій у справі про втручання експрезидента у вибори 2020 року, пов’язаної зі штурмом Капітолія.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ABC News.

Представники прокуратури відмовились пропонувати конкретні строки розгляду федеральної справи проти Трампа, залишивши це на розсуд судді. Натомість адвокати експрезидента пропонують відкласти слухання до завершення нинішніх виборів у листопаді 2024-го.

Крім того, Сміт закликав суддю насамперед поставити на розгляд питання стосовно рішення Верховного суду США щодо президентського імунітету й те, як це може вплинути на справу, причому зробити це в письмовому порядку для прискорення процесу.

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А адвокати Трампа пропонують спершу розглянути законність призначення самого Сміта (вони стверджують, що спецпрокурорів має затверджувати Конгрес) і запропонували для цього грудень 2024 року. Крім того, захист експрезидента хоче клопотати про закриття справи взагалі.

Раніше цього тижня Мін’юст США скоригував обвинувальний висновок у федеральній справі проти Трампа, пов’язаної з намірами вплинути на результати виборів 2020 року і подіями 6 січня 2021-го, коли кілька тисяч його прихильників штурмували Капітолій.

Це довелось зробити після того, як Верховний суд США у резонансному рішенні встановив нові межі президентського імунітету, заборонивши кримінальне переслідування першої особи за "офіційні дії на посаді".

Крім того, спеціальний прокурор Джек Сміт закликав федеральний апеляційний суд відновити справу проти Трампа щодо неналежного зберігання секретних документів у його резиденції Мар-а-Лаго у Флориді.