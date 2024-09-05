Глава МИД Швеции опроверг, что уходит в отставку из-за конфликта с премьером

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Биллстрём, который накануне объявил об отставке, отрицает, что она связана якобы с конфликтом с премьер-министром Ульфом Кристерссоном.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он сказал в комментарии телеканалу TV4.

После объявления Биллстрёма об отставке некоторые шведские СМИ, в частности газета Expressen, заявили, что причиной такого шага стал его непубличный конфликт с премьером по ряду вопросов.

Среди прочего, по информации Expressen, главе МИД Швеции не нравилось, что премьер-министр пытался "перетянуть одеяло" в вопросе вступления страны в НАТО. Также между обоими есть разногласия по некоторым внешнеполитическим вопросам, в частности событий в Газе.

Реклама:

Дополнительно отношения обострил якобы отказ Биллстрёма согласиться на номинирование в еврокомиссары и назначение нового государственного секретаря в шведский МИД.

Сам министр называет эти сообщения "абсолютно ложными" и настаивает, что "отношения между мной и Ульфом Кристерссоном были и остаются хорошими". Биллстрём настоял, что причиной его отставки стали размышления о дальнейшей карьере.

"Мне пришло в голову подумать, сколько еще осталось от моей трудовой жизни, и я пришел к выводу, что пришло время уйти в отставку", – сказал он.

Тобиас Бильстрем возглавил МИД Швеции в 2022 году после парламентских выборов, на которых большинство получила ультраправая партия "Шведские демократы". Она не вошла в правительство, но поддерживала часть решений коалиции.

До этого назначения Бильстрьом был председателем фракции "Умеренных" в парламенте.

Напомним, на прошлой неделе бывший премьер-министр Латвии и экс-министр иностранных дел Кришьянис Кариньш сложил мандат депутата Сейма и решил закончить политическую карьеру.