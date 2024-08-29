Ексглава МЗС Латвії склав мандат депутата Сейму і вирішив піти з політики

Колишній прем'єр-міністр Латвії та ексміністр закордонних справ Кріш’яніс Каріньш склав мандат депутата Сейму і вирішив закінчити політичну кар’єру.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Роботу в Сеймі Каріньш припиняє у четвер, 29 серпня.

Повідомляється, що експрем'єр має намір піти у сферу приватного бізнесу.

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"Від імені "Нової Єдності" я хотів би висловити подяку за невтомну роботу на благо нашої країни в ці роки. Крішьяніс Каріньш є частиною нашої команди, і я знаю, що він не відмовить нам у своїх порадах і підтримці в майбутньому", – голова парламентської фракції "Нової Єдності" Едмундс Юревіцс.

За його словами, наразі неясно, хто замінить Каріньша в Сеймі, це питання буде вирішено найближчим часом.

Каріньш повернувся до Сейму навесні цього року після відставки з посади міністра закордонних справ.

Відставка стала результатом гучного скандалу: з'ясувалося, що, будучи прем'єр-міністром, Каріньш неодноразово вдавався до використання приватних спеціальних авіарейсів під час відряджень, що обійшлося держбюджету Латвії та європейському бюджету в сотні тисяч євро.

На посаді нового міністра закордонних справ Сейм затвердив Байбу Браже.