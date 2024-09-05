Швеція скеровує 44 млн євро на енергосистему та опалення в Україні

Уряд Швеції в четвер, 5 вересня, ухвалив рішення скерувати додаткові 500 мільйонів шведських крон (майже 44 мільйони євро) на підтримку тепло– та енергопостачання в Україні.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться в пресрелізі шведського уряду.

На виділені Швецією кошти буде профінансоване встановлення двох газових турбін для виробництва електроенергії. Виробничі потужності будуть захищені таким чином, щоб мінімізувати руйнівні наслідки російських атак.

Реалізовувати цей проєкт буде Шведське агентство з питань міжнародної співпраці та розвитку спільно з українською стороною та міжнародними фінансовими установами. Планується, щоб установка запрацювала у 2025 році.

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За словами міністра міжнародного розвитку, співробітництва та зовнішньої торгівлі Швеції Йохана Форсселла, внесок допоможе забезпечити електроенергією 185 тисяч українців та "допоможе підтримувати життєдіяльність українського суспільства, економіки та бізнесу".

"Це має вирішальне значення для стійкості України", – підкреслив міністр.

На початку року стало відомо, що уряд Швеції виділив на підтримку проєктів енергоефективності в Україні 26,4 мільйона євро.

У Європейському Союзі раніше запевняли, що співпрацюють із Україною, аби допомогти їй із відновленням енергетичної інфраструктури.