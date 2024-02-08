Швеція виділила Україні €26,4 мільйона на підтримку енергоефективності

Уряд Швеції виділив на підтримку проєктів енергоефективності в Україні 26,4 мільйона євро, які надішли до фонду Eastern Europe Energy Efficiency and Environment Partnership (Фонд E5P).

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Виділені шведським урядом кошти за рішенням донорів Фонду E5P спрямують у вигляді грантової підтримки громадам, зазначає відомство.

"Зокрема, йдеться про ті, що отримують кредитні кошти від європейських фінансових установ/банків на реалізацію проєктів у сфері централізованого тепло-, водопостачання, підвищення енергоефективності у будівлях комунальної форми власності, розвиток міського електротранспорту, відновлювальної енергетики", – вказує Мінрозвитку.

У повідомленні йдеться, що за підтримки Фонду E5P в Україні вже реалізували 10 великих інфраструктурних проєктів у сфері централізованого опалення та заходів з енергоефективності громадських будівель та енергозаощадження.

Загальна сума акумульованих у Фонді E5P коштів на сьогодні становить 240 мільйонів євро. У грудні Швеція вже надавала 18,1 мільйона євро через Фонд E5P на підтримку України.

Раніше представники Міноборони і Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України та агенції оборонних матеріалів Швеції обговорили строки та умови придбання партії шведських БМП CV90 для України.

Перед цим уряд Швеції вирішив надати Україні 50 мільйонів шведських крон (5,8 мільйона доларів) через фонд НАТО.

Також стало відомо, що Швеції потрібно купувати артилерійські боєприпаси, як для себе, так і для того, щоб мати можливість відправляти їх в Україну – для цього потужність заводів має збільшитися.