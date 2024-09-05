Швеция направляет 44 млн евро на энергосистему и отопление в Украине

Правительство Швеции в четверг, 5 сентября, приняло решение направить дополнительные 500 миллионов шведских крон (почти 44 миллиона евро) на поддержку тепло– и энергоснабжения в Украине.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в пресс-релизе шведского правительства.

На выделенные Швецией средства будет профинансировано установление двух газовых турбин для производства электроэнергии. Производственные мощности будут защищены таким образом, чтобы минимизировать разрушительные последствия российских атак.

Реализовывать этот проект будет Шведское агентство по вопросам международного сотрудничества и развития совместно с украинской стороной и международными финансовыми учреждениями. Планируется, чтобы установка заработала в 2025 году.

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По словам министра международного развития, сотрудничества и внешней торговли Швеции Йохана Форсселла, вклад поможет обеспечить электроэнергией 185 тысяч украинцев и "поможет поддерживать жизнедеятельность украинского общества, экономики и бизнеса".

"Это имеет решающее значение для устойчивости Украины", – подчеркнул министр.

В начале года стало известно, что правительство Швеции выделило на поддержку проектов энергоэффективности в Украине 26,4 миллиона евро.

В Европейском Союзе ранее уверяли, что сотрудничают с Украиной, чтобы помочь ей с восстановлением энергетической инфраструктуры.