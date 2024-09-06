Міністр оборони Фінляндії відхилив шість угод з нерухомістю з громадянами РФ, України і Швейцарії

Міністр оборони Фінляндії Антті Хякканен ухвалив шість негативних рішень про дозвіл на придбання нерухомості покупцями з-поза меж ЄС.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у повідомленні Міноборони Фінляндії.

Об'єктами негативних рішень стали об'єкти нерухомості в Міккелі, Коувола та Іматра, а також три об'єкти в Лієкса.

Операції з нерухомістю, розташованою в Міккелі, Лієкса та Іматра, здійснюються приватними особами. Продаж Коувола був здійснений компанією. Власниками та бенефіціарами компанії є громадяни Росії, України та Швейцарії.

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Негативні рішення про надання дозволів ґрунтуються на законі про необхідність отримання дозволів на придбання певних об'єктів нерухомості.

"Міністерство оборони обґрунтовує негативні рішення про надання дозволу, серед іншого, тим, що не можна виключити можливість того, що придбання відповідного нерухомого майна може загрожувати національній безпеці.

Вони можуть бути оцінені як такі, що ускладнюють організацію національної оборони або контроль і захист територіальної цілісності", – йдеться у повідомленні Міноборони.

У наданні дозволу також може бути відмовлено у зв'язку з несплаченими платежами за дозвіл або неправдоподібним використанням об'єкта нерухомості.

Міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен вранці, 2 вересня, заявив про плани запровадити заборону на операції з нерухомістю для росіян і навів відповідні аргументи.

Законопроєкт про заборону угод із нерухомістю готували в Міноборони протягом літа. Зараз його передадуть на оцінку експертів. За словами Хяккянена, законопроєкт представлять у парламенті до кінця року.

Нагадаємо, що у Фінляндії ще з 2020 року для купівлі нерухомості іноземцями потрібне схвалення Міністерства оборони.

Міністерство оборони Фінляндії обґрунтовує негативні рішення про дозвіл на купівлю нерухомості, серед іншого, загрозами національній обороні чи захисту територіальної цілісності.