Минобороны Финляндии отклонило шесть сделок с недвижимостью нами граждан РФ, Украины и Швейцарии

Министр обороны Финляндии Антти Хякканен принял шесть отрицательных решений о разрешении на приобретение недвижимости покупателями из-за пределов ЕС.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении Минобороны Финляндии.

Объектами негативных решений стали объекты недвижимости в Миккели, Коувола и Иматра, а также три объекта в Лиексе.

Сделки с недвижимостью, расположенной в Миккели, Лиексе и Иматре, осуществляются частными лицами. Продажа Коувола была осуществлена компанией. Владельцами и бенефициарами компании являются граждане России, Украины и Швейцарии.

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Отрицательные решения о предоставлении разрешений основываются на законе о необходимости получения разрешений на приобретение определенных объектов недвижимости.

"Министерство обороны обосновывает негативные решения о предоставлении разрешения, среди прочего, тем, что нельзя исключить возможность того, что приобретение соответствующего недвижимого имущества может угрожать национальной безопасности.

Они могут быть оценены как такие, которые затрудняют организацию национальной обороны или контроль и защиту территориальной целостности", – говорится в сообщении Минобороны.

В предоставлении разрешения также может быть отказано в связи с неуплаченными платежами за разрешение или неправдоподобным использованием объекта недвижимости.

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен утром, 2 сентября, заявил о планах ввести запрет на операции с недвижимостью для россиян и привел соответствующие аргументы.

Законопроект о запрете сделок с недвижимостью готовили в Минобороны в течение лета. Сейчас его передадут на оценку экспертов. По словам Хяккянена, законопроект представят в парламенте до конца года.

Напомним, что в Финляндии еще с 2020 года для покупки недвижимости иностранцами требуется одобрение Министерства обороны.

Министерство обороны Финляндии обосновывает негативные решения о разрешении на покупку недвижимости, среди прочего, угрозами национальной обороне или защиты территориальной целостности.