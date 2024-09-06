У Швеції затримали підозрюваного у підготовці терактів

У Швеції повідомили про затримання чоловіка, підозрюваного у підготовці терактів на території країни.

Про це повідомляє SVT, пише "Європейська правда".

Прокурор Матс Люнквіст повідомив, що затримання здійснили цього тижня у середу, підозрюваний залишається під вартою.

Він зазначив, що розслідування триває і на цьому етапі додаткових деталей не можуть розкривати.

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"Затримання відбулося у середу, підозри є обґрунтованими", – прокоментував речник Поліції безпеки Габріель Вернштедт.

У Поліції безпеки зазначили, що актуальної небезпеки для громадськості у зв’язку з цими подіями немає.

Адвокат затриманого прокоментував, що той заперечує звинувачення.

Нагадаємо, стрілянину біля генконсульства Ізраїлю в Мюнхені класифікували як теракт.

Також нещодавно Поліція безпеки Швеції оголосила про зростання загрози російських диверсій на території країни, а компанії ОПК вже зафіксували низку підозрілих випадків.