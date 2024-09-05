Стрілянину біля генконсульства Ізраїлю в Мюнхені класифікували як теракт

Генеральна прокуратура Мюнхена припускає, що стрілянина в центрі міста біля генерального консульства Ізраїлю вранці в четвер, 5 вересня, була терористичною атакою.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

У прокуратурі вважають, що стрілянину в Мюнхені можна класифікувати як теракт, тому розслідування зосереджується на встановленні мотиву стрільця.

Міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер також заявила, що "швидка і рішуча реакція мюнхенської поліції сьогодні зупинила вбивцю і, можливо, запобігла терористичному акту насильства".

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"Цей злочин стався в безпосередній близькості від генерального консульства Ізраїлю – і в річницю терористичного нападу на ізраїльську олімпійську команду в 1972 році", – звернула вона увагу.

У четвер вранці в центрі Мюнхена біля Центру документації нацистських злочинів і генерального консульства Ізраїлю було розміщено багато поліцейських.

Пізніше стало відомо, що мюнхенська поліція виявила 18-річного хлопця, озброєного пістолетом. Він вистрілив у поліцейських, які відкрили вогонь у відповідь, від отриманих поранень той помер на місці.

За інформацією Spiegel, підозрюваний жив в Австрії та був відомий органам безпеки як ісламіст.