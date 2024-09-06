В Швеции задержали подозреваемого в подготовке терактов
В Швеции сообщили о задержании мужчины, подозреваемого в подготовке терактов на территории страны.
Об этом сообщает SVT, пишет "Европейская правда".
Прокурор Матс Люнквист сообщил, что задержание провели на этой неделе в среду, подозреваемый остается под стражей.
Он отметил, что расследование продолжается и на этом этапе дополнительных деталей раскрывать не могут.
"Задержание произошло в среду, подозрения являются обоснованными", – прокомментировал представитель Полиции безопасности Габриэль Вернштедт.
В Полиции безопасности отметили, что актуальной опасности для общественности в связи с этими событиями нет.
Адвокат задержанного прокомментировал, что тот отрицает обвинения.
Напомним, стрельбу возле генконсульства Израиля в Мюнхене классифицировали как теракт.
Также недавно Полиция безопасности Швеции объявила о росте угрозы российских диверсий на территории страны, а компании ОПК уже зафиксировали ряд подозрительных случаев.