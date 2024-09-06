В Швеции задержали подозреваемого в подготовке терактов

В Швеции сообщили о задержании мужчины, подозреваемого в подготовке терактов на территории страны.

Об этом сообщает SVT, пишет "Европейская правда".

Прокурор Матс Люнквист сообщил, что задержание провели на этой неделе в среду, подозреваемый остается под стражей.

Он отметил, что расследование продолжается и на этом этапе дополнительных деталей раскрывать не могут.

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"Задержание произошло в среду, подозрения являются обоснованными", – прокомментировал представитель Полиции безопасности Габриэль Вернштедт.

В Полиции безопасности отметили, что актуальной опасности для общественности в связи с этими событиями нет.

Адвокат задержанного прокомментировал, что тот отрицает обвинения.

Напомним, стрельбу возле генконсульства Израиля в Мюнхене классифицировали как теракт.

Также недавно Полиция безопасности Швеции объявила о росте угрозы российских диверсий на территории страны, а компании ОПК уже зафиксировали ряд подозрительных случаев.