Спецслужби Швеції вважають, що ризик російських диверсій в країні зростає

Поліція безпеки Швеції оголосила про зростання загрози російських диверсій на території країни, а компанії ОПК вже зафіксували низку підозрілих випадків.

Про це повідомляє SVT, пише "Європейська правда".

Речник Поліції безпеки Säpo Карл Мелін зазначив, що спецслужба вже деякий час спостерігає наростаючу загрозу російських дій проти західних країн включно зі Швецією, що може варіюватися від операцій впливу до диверсій.

Сферою найбільшого ризику вважають оборонно-промисловий комплекс, з огляду на суттєву військову підтримку, яку Швеція надає Україні.

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В асоціації компаній оборонного сектору Försvarsföretagen зазначили, що кілька їхніх членів вже стикалися з підозрілими інцидентами.

"Були інциденти, коли люди фізично намагалися потрапити на об’єкти компаній, були і випадки з дронами, які намагалися відстежувати діяльність і логістику до та з об’єктів", – зазначив генеральний секретар організації Роберт Лімммергаард.

За його словами, виробники вже звернулися до уряду з цього приводу, пропонуючи своє бачення протидії.

"Йдеться про суб’єктів, які хочуть зашкодити Швеції і нашій підтримці України. Не має значення, чи йдеться про офіційні структури, чи компанії – бити будуть по найслабшій ланці. Ми бачимо, що загрози зросли, і що Росія, а також Китай та Іран "понизили поріг" своїх дій", – сказав він.

Також неофіційно повідомляли, що розвідки сімох країн ЄС попередили про ризик російських диверсій на енергооб'єктах Норвегії.

У Норвегії попередили, що російська розвідка може вербувати норвезьких злочинців у своїх інтересах для скоєння диверсій.