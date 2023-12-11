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В Австрії затримали 16-річного підлітка, який нібито планував напад на синагогу

Понеділок, 11 грудня 2023, 15:53

16-річний підліток був заарештований за ймовірне планування нападу на синагогу у Відні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AP.

За словами міністра внутрішніх справ Австрії Герхарда Карнера, підліток, якого заарештували в четвер, оголосив в онлайн-чаті, що має намір придбати зброю для нападу на неназвану синагогу у Відні. Він нібито вже отримав фінансові кошти для здійснення нападу.

Посадовці не назвали ім'я підозрюваного. За їхніми словами, він живе поблизу міста Штайр на півночі Австрії.

У його будинку було проведено обшук і вилучено кілька електронних носіїв інформації.

Влада також знайшла зображення і відеоматеріали з інструкціями з виготовлення бомб, зброї та боєприпасів.

Австрійська влада посилила охорону синагог та інших єврейських та ізраїльських установ після збільшення кількості антисемітських інцидентів на тлі війни між Ізраїлем і ХАМАС.

Нагадаємо, уряд Данії доручив військовослужбовцям допомогти поліції в охороні єврейських об'єктів в країні на тлі зростання загрози тероризму, спричиненої конфліктом на Близькому Сході.

Перед цим віцеканцлер Німеччини Роберт Габек закликав мусульманські об'єднання країни відмежуватися від антиізраїльських акцій та виступити проти антисемітизму.

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Австрія