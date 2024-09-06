В Швейцарии 11-летнего парня подозревают в связях с исламскими экстремистами
В швейцарском кантоне Вале продолжается расследование в отношении 11-летнего парня, которого подозревают в увлечении исламистскими экстремистскими взглядами.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на SRF.
Суд по делам несовершеннолетних административного центра Вале, города Сьон, сообщил, что в июне кантональная полиция допросила 11-летнего в связи с публикацией "расистского и дискриминационного контента в социальных сетях".
Подросток признался, что контактировал с людьми за рубежом, которые, вероятно, были близки к экстремистским движениям. По информации SRF, правоохранители допускают, что речь идет об исламизме.
В связи с этим полиция Вале открыла производство по уголовному законодательству в отношении несовершеннолетних против 11-летнего подростка, гражданство которого не разглашается.
Сейчас подросток находится на свободе, к нему применили "социально-воспитательные меры". По данным суда по делам несовершеннолетних Сьона, продолжается дальнейшее расследование.
Как пишет SRF, это первый случай, когда ребенок такого возраста фигурирует в расследовании относительно распространения или пропаганды экстремистских идей.
Напомним, в прошлом месяце в Австрии арестовали 17-летнего подростка по подозрению в подготовке теракта на концерте американской исполнительницы Тейлор Свифт.
А в прошлом году 16-летний подросток был арестован за вероятное планирование нападения на синагогу в Вене.