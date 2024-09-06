Хакери з РФ у 2020 році отримали доступ до тисяч важливих документів Естонії

У результаті масштабної кібератаки 2020 року до рук хакерів російської військової розвідки потрапила велика кількість інформації, призначеної для внутрішнього використання, зокрема комерційна таємниця.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

Інформація про наслідки кібератаки 2020 року з’явилась у контексті спільних дій країн НАТО, які викрили масштабні операції групи російських хакерів проти України та держав-членів Альянсу.

У результаті дій зловмисників проти Естонії найбільше постраждала адміністрація Міністерства економіки та комунікацій, з якої викрали 360 гігабайтів даних. Також були скомпрометовані дорожнє управління, управління водних шляхів, геологічна служба, управління захисту прав споживачів і технічного нагляду та управління цивільної авіації.

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У деяких документах містяться персональні дані, доступ до яких може серйозно порушити недоторканність приватного життя. Деякі позначені як такі, що потенційно можуть становити комерційну таємницю.

За словами Марго Паллосон, генеральної директорки Військової поліції Естонії, російські хакери не отримали доступу до державної таємниці, але все ж була втрачена деяка інформація для внутрішнього користування.

"Природно, що вся інформація, яка стосується естонської інфраструктури, особливо критичної інфраструктури, постачальників життєво важливих послуг, перебуває в центрі уваги російських спецслужб", – сказала Паллосон.

У межах розслідування кібератаки Центральна кримінальна поліція Естонії через суд отримала ордер на арешт трьох офіцерів ГРУ, причетних до зловмисних дій.

США напередодні також ідентифікували шістьох росіян, які з 2020 року здійснювали систематичні кібератаки проти членів НАТО та України, зокрема й напередодні російського повномасштабного вторгнення.

А Служба військової розвідки та безпеки Нідерландів виступила з попередженням про російські кібероперації ГРУ.