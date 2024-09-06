Хакеры из РФ в 2020 году получили доступ к тысячам важных документов Эстонии

В результате масштабной кибератаки 2020 года в руки хакеров российской военной разведки попало большое количество информации, предназначенной для внутреннего использования, в частности коммерческая тайна.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

Информация о последствиях кибератаки 2020 года появилась в контексте совместных действий стран НАТО, которые разоблачили масштабные операции группы российских хакеров против Украины и государств-членов Альянса.

В результате действий злоумышленников против Эстонии больше всего пострадала администрация Министерства экономики и коммуникаций, из которой похитили 360 гигабайт данных. Также были скомпрометированы дорожное управление, управление водных путей, геологическая служба, управление защиты прав потребителей и технического надзора и управление гражданской авиации.

Реклама:

В некоторых документах содержатся персональные данные, доступ к которым может серьезно нарушить неприкосновенность частной жизни. Некоторые обозначены как такие, которые потенциально могут составлять коммерческую тайну.

По словам Марго Паллосон, генерального директора Военной полиции Эстонии, российские хакеры не получили доступа к государственной тайне, но все же была потеряна некоторая информация для внутреннего пользования.

"Естественно, что вся информация, которая касается эстонской инфраструктуры, особенно критической инфраструктуры, поставщиков жизненно важных услуг, находится в центре внимания российских спецслужб", – сказала Паллосон.

В рамках расследования кибератаки Центральная уголовная полиция Эстонии через суд получила ордер на арест трех офицеров ГРУ, причастных к злонамеренным действиям.

США накануне также идентифицировали шестерых россиян, которые с 2020 года осуществляли систематические кибератаки против членов НАТО и Украины, в том числе и накануне российского полномасштабного вторжения.

А Служба военной разведки и безопасности Нидерландов выступила с предупреждением о российских кибероперациях ГРУ.