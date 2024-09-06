Нідерланди попередили про хакерські операції РФ проти західної допомоги Україні

Служба військової розвідки та безпеки Нідерландів (MIVD) виступила з попередженням про російські кібероперації з боку підрозділу ГРУ 29155.

Про це йдеться у повідомленні Міноборони Нідерландів, передає "Європейська правда".

За даними MIVD, хакери цієї російської військової спецслужби зосереджені, серед іншого, на тому, щоб отримати інформацію про західну допомогу Україні та підірвати її. Їхні операції в основному спрямовані на західні уряди та життєво важливу інфраструктуру.

"Разом з партнерами ми вирішили викрити методи роботи цього сумнозвісного російського кіберпідрозділу. Таким чином, кожен може побачити, як вони діють. Таким чином, вони можуть озброїтися проти цих далекосяжних атак і шпигунства. Не лише уряди, а й виробники та постачальники військової техніки для України", – заявив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекелманс.

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За словами директора MIVD віцеадмірала Пітера Рісінка, Нідерланди ще не стали жертвою кібероперацій проти життєво важливої інфраструктури з боку цього суб'єкта.

"Але він становить загрозу, яку ми повинні дедалі більше брати до уваги", – підсумовує він.

"Цей актор саме розгорнув кібероперації. Вони спрямовані на логістичний сектор у країнах, які надають допомогу Україні або відіграють у ній певну роль. А Нідерланди є важливою транзитною країною", – додав він.

У результаті спільної міжнародної операції Поліція безпеки Естонії (КаПо) встановила, що військовий підрозділ під командуванням Головного управління Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації (ГУ ГШ ЗС РФ) з 2020 року здійснював кібератаки проти України, а також країн НАТО і ЄС, зокрема Естонії.

Нагадаємо, Естонія та ще дев'ять держав торік у грудні запустили Талліннський механізм для посилення кіберпідтримки України у цивільній сфері.

Талліннський механізм працює паралельно з ІТ-коаліцією, яка займається вирішенням кіберпроблем України у військовій сфері.