В Чехии проверяют, стоит ли Россия за волной "минирования" школ

Министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан заявил, что одним из направлений расследования сообщений о якобы минировании школ является проверка, не были ли это гибридные действия России или другой страны.

Об этом он заявил в интервью ČTK, сообщает "Европейская правда".

По словам главы чешского МВД, полиция тщательно расследует все версии инцидентов с "минированием школ", одной из которых является возможность гибридной акции со стороны России или другого иностранного государства.

"Интенсивность атаки, ее скоординированный характер, тот факт, что это международная атака, тот факт, что в ней задействован определенный спектр стран, безусловно, производит на меня впечатление высококоординированного действия", – считает он.

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Как указал Ракушан, в пользу этой версии указывает то, что поиск злоумышленника длится дольше, потому что в случае розыгрышей автора "минирований" быстро отслеживают.

В связи с инцидентами правительство Чехии создало рабочую группу, чтобы решить текущие проблемы, с которыми сталкиваются школы и ученики – в частности как реагировать на сообщения о минировании.

Начиная со вторника, несколько сотен школ в Чехии ежедневно получают электронные письма с угрозами о минировании. С похожей проблемой сталкиваются школы в Словакии.

Полиция Литвы также зарегистрировала ряд сообщений о получении электронных писем на русском языке с угрозами взорвать учебные заведения.