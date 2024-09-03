Сотні шкіл у Чехії отримали повідомлення про замінування

Співробітники чеської поліції проводять розслідування через електронний лист з погрозами, автор якого повідомляє сотні шкіл у Чеській Республіці про те, що вони заміновані.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Ceske Noviny.

До з'ясування обставин справи залучений, зокрема, Національний центр по боротьбі з тероризмом, екстремізмом і кіберзлочинністю.

Електронний лист з погрозами надійшов до шкіл сьогодні, підтвердив Ондржей Моравчик, речник президії поліції.

Реклама:

Поліція інтенсивно спілкується з представниками постраждалих шкіл. Вона також вжила заходів, щоб якомога менше втручатися в нормальну роботу шкіл.

"Ми хочемо запевнити громадськість, що у нас немає конкретної інформації, яка б свідчила про те, що комусь загрожує небезпека", – йдеться у повідомленні поліції в соціальній мережі.

Поліція не віддавала наказу про евакуацію шкіл, сказав Моравчик.

Нагадаємо, вранці 2 вересня поліція Литви зареєструвала низку повідомлень про отримання електронних листів російською мовою з погрозами підірвати навчальні заклади.

Торік восени багато шкіл та інших установ по всій Литві кілька днів поспіль отримували повідомлення про замінування. Але жодна з погроз не виявилася реальною.

Також неправдиві повідомлення про замінування отримували аеропорти Вільнюса і Каунаса, а також Каунаська гідроелектростанція.

У зв’язку з псевдомінуваннями з литовських летовищ евакуйовували пасажирів.

Подібні повідомлення отримали також навчальні заклади в Латвії та Естонії.