Сотні шкіл у Чехії отримали повідомлення про замінування
Співробітники чеської поліції проводять розслідування через електронний лист з погрозами, автор якого повідомляє сотні шкіл у Чеській Республіці про те, що вони заміновані.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Ceske Noviny.
До з'ясування обставин справи залучений, зокрема, Національний центр по боротьбі з тероризмом, екстремізмом і кіберзлочинністю.
Електронний лист з погрозами надійшов до шкіл сьогодні, підтвердив Ондржей Моравчик, речник президії поліції.
Поліція інтенсивно спілкується з представниками постраждалих шкіл. Вона також вжила заходів, щоб якомога менше втручатися в нормальну роботу шкіл.
"Ми хочемо запевнити громадськість, що у нас немає конкретної інформації, яка б свідчила про те, що комусь загрожує небезпека", – йдеться у повідомленні поліції в соціальній мережі.
Поліція не віддавала наказу про евакуацію шкіл, сказав Моравчик.
Нагадаємо, вранці 2 вересня поліція Литви зареєструвала низку повідомлень про отримання електронних листів російською мовою з погрозами підірвати навчальні заклади.
Торік восени багато шкіл та інших установ по всій Литві кілька днів поспіль отримували повідомлення про замінування. Але жодна з погроз не виявилася реальною.
Також неправдиві повідомлення про замінування отримували аеропорти Вільнюса і Каунаса, а також Каунаська гідроелектростанція.
У зв’язку з псевдомінуваннями з литовських летовищ евакуйовували пасажирів.
Подібні повідомлення отримали також навчальні заклади в Латвії та Естонії.