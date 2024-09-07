Новий прем’єр Франції хоче "відкрити дебати" щодо непопулярної пенсійної реформи

Новопризначений прем’єр-міністр Франції Мішель Барньє висловив готовність обговорювати певні зміни до вже ухваленої непопулярної пенсійної реформи, яка була принциповим питанням для президента Макрона.

Про це повідомляє Le Figaro/AFP, пише "Європейська правда".

У першому своєму телеефірі на TF1 у ролі прем’єра Мішель Барньє торкнувся питання пенсійної реформи, яку Макрон і тодішня прем’єрка Елізабет Борн схвалили фактично в обхід парламенту.

І лівий блок "Новий народний фронт", і правопопулістське "Національне об’єднання" вимагають знову знизити пенсійний вік до 62 років, замість передбачених реформою 64. Соціалісти і центристські політсили обмежуються тим, щоб ще раз переглянути деталі реформи.

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Сам Барньє у 2021 році відстоював ідею про підвищення пенсійного віку навіть до 65 років.

Тепер Мішель Барньє не став казати, чи готовий обговорювати перегляд віку виходу на пенсію.

"Я висловлю свої позиції на цю дуже складну тему перед Національною асамблеєю і Сенатом наступними тижнями. Про перегляд всього не йдеться. Цей закон (пенсійну реформу – ЄП) ухвалювали у дуже складних умовах", – нагадав прем’єр.

Він продовжив, що хоче почати дебати про певні зміни – щоб краще захистити найбільш вразливі категорії, та що вислухає позицію усіх зацікавлених сторін.

Одночасно Барньє наголосив, що у дискусії про пенсії неможливо не враховувати фінансове становище країни. "Я не хочу збільшувати борг і вести політику, за якої ці "чеки" залишаться наступному поколінню", – наголосив він.

Крім того, новий прем’єр пообіцяв зробити одним з пріоритетів міграційне питання.

Також Барньє, вихідець із голлістської партії "Республіканці", заявив про відкритість до співпраці з іншими політичними силами для формування уряду.

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