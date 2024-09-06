Новий прем’єр Франції готовий запросити у свій уряд інші політичні сили

Новопризначений прем’єр Франції Мішель Барньє, вихідець із голлістської партії "Республіканці", заявив про відкритість до співпраці з іншими політичними силами для формування уряду.

Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу TF1, повідомляє "Європейська правда".

Барньє запевнив, що його уряд "буде не просто правим", зауваживши, що він – "виходець із соціального голлізму" і готовий запросити "людей із лівих сил".

Також новий французький прем'єр висловив готовність до співпраці з ультраправим "Національним об'єднанням".

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"Я зустрінуся з Марін Ле Пен, я побачу її. У мене немає нічого спільного з ідеологією "Національного об'єднання", яке я поважаю", – прокоментував він.

Крім того, Барньє запевнив, що попри повагу до президента Емманюеля Макрона, який його призначив, він хоче створити "відповідальний і незалежний уряд".

Нагадаємо, Макрон після затяжних консультацій щодо кандидатури прем’єра 5 вересня оголосив про призначення на цю посаду Мішеля Барньє. Він переймає повноваження від Габріеля Атталя, наймолодшого прем’єр-міністра у новітній історії Франції.

У першій промові після призначення Барньє сказав, що через кілька днів, максимум через кілька тижнів буде презентувати перед парламентом законодавчі пріоритети і пропозиції нового уряду.

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