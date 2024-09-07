Новый премьер Франции хочет "открыть дебаты" по непопулярной пенсионной реформе

Новоназначенный премьер-министр Франции Мишель Барнье выразил готовность обсуждать определенные изменения в уже принятой непопулярной пенсионной реформе, которая была принципиальным вопросом для президента Макрона.

Об этом сообщает Le Figaro/AFP, пишет "Европейская правда".

В первом своем телеэфире на TF1 в роли премьера Мишель Барнье затронул вопрос пенсионной реформы, которую Макрон и тогдашний премьер Элизабет Борн одобрили фактически в обход парламента.

И левый блок "Новый народный фронт", и правопопулистское "Национальное объединение" требуют снова снизить пенсионный возраст до 62 лет, вместо предусмотренных реформой 64. Социалисты и центристские политсилы ограничиваются тем, чтобы еще раз пересмотреть детали реформы.

Реклама:

Сам Барнье в 2021 году отстаивал идею о повышении пенсионного возраста даже до 65 лет.

Теперь Мишель Барнье не стал говорить, готов ли обсуждать пересмотр возраста выхода на пенсию.

"Я выскажу свои позиции на эту очень сложную тему перед Национальной ассамблеей и Сенатом в следующие недели. О пересмотре всего речь не идет. Этот закон (пенсионную реформу – ЕП) принимали в очень сложных условиях", – напомнил премьер.

Он продолжил, что хочет начать дебаты об определенных изменениях – чтобы лучше защитить наиболее уязвимые категории, и что выслушает позицию всех заинтересованных сторон.

Одновременно Барнье подчеркнул, что в дискуссии о пенсиях невозможно не учитывать финансовое положение страны. "Я не хочу увеличивать долг и вести политику, при которой эти "чеки" останутся следующему поколению", – подчеркнул он.

Кроме того, новый премьер пообещал сделать одним из приоритетов миграционный вопрос.

Также Барнье, выходец из голлистской партии "Республиканцы", заявил об открытости к сотрудничеству с другими политическими силами для формирования правительства.

Читайте также: От "диалога с Путиным" до помощи Макрону: рассказываем о новом премьере Франции Мишеле Барнье.