Новий прем’єр Франції обіцяє "конкретні заходи" проти нелегальної міграції

Новопризначений прем’єр-міністр Франції Мішель Барньє у перших публічних виступах пообіцяв зробити міграційне питання одним з пріоритетних і відреагувати "конкретними заходами".

Про це повідомляє Le Figaro, пише "Європейська правда".

В першому своєму телеефірі на TF1 у ролі прем’єра Мішель Барньє пообіцяв зробити проблему нелегальної міграції одним з пріоритетів.

"Зараз таке відчуття, що наші кордони як друшляк і міграційні потоки не контролюються. Ми збираємося контролювати міграційні потоки, не за допомогою ідеології чи заяв, а конткретних заходів", – заявив Барньє.

Реклама:

Він зазначив, що буде дослухатися до пропозицій, оскільки "ні в кого нема монополії на гарні ідеї".

У 2021 році, перед наближенням тодішніх президентських виборів, він пропонував навіть "мораторій на імміграцію".

Також Барньє, вихідець із голлістської партії "Республіканці", заявив про відкритість до співпраці з іншими політичними силами для формування уряду.

У першій промові після призначення Барньє сказав, що через кілька днів, максимум через кілька тижнів буде презентувати перед парламентом законодавчі пріоритети і пропозиції нового уряду.

Більшість громадян Франції вважають, що президент Емманюель Макрон не врахував результатів парламентських виборів, ухваливши рішення призначити прем’єр-міністром консерватора Мішеля Барньє. При цьому 40% позитивно оцінюють його призначення.

Читайте також: Від "діалогу з Путіним" до допомоги Макрону: розповідаємо про нового прем’єра Франції Мішеля Барньє.