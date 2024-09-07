Болгарія і Німеччина домовились про спільну закупівлю систем ППО IRIS-T

Очільник Міністерства оборони Болгарії Атанас Запрянов під час зустрічі зі своїм німецьким колегою Борисом Пісторіусом підписали угоду, яка передбачає спільну закупівлю систем протиповітряної оборони IRIS-T.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Болгарії.

Міністри Запрянов і Пісторіус підписали "Програмну угоду між Федеральним міністерством оборони Федеративної Республіки Німеччина та Міністерством оборони Республіки Болгарія про спільну закупівлю систем IRIS-T SLM відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння щодо спільної закупівлі наземних систем ППО в рамках європейської ініціативи Sky Shield".

Спільна мета країн-учасниць ініціативи ЄС полягає в розвитку оборонного співробітництва шляхом спільних закупівель взаємосумісних і взаємозамінних систем озброєнь.

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Проєкт інвестиційних витрат на придбання зенітно-ракетних комплексів IRIS-T ухвалили Народні збори Болгарії 8 серпня цього року.

Мета проєкту – подолати нестачу болгарських ВПС у засобах протиповітряної оборони шляхом технологічного оновлення та досягнення оперативної сумісності в системі протиповітряної та протиракетної оборони союзників.

Нагадаємо, у липні стало відомо, що продажі нюрнберзького конгломерату Diehl значно зростають завдяки збройовому підрозділу, яка виготовляє системи протиповітряної оборони IRIS-T.

Восени 2023 року Латвія та Естонія підписали контракт на придбання системи ППО середньої дальності IRIS-T з німецькою компанією Diehl Defence.

Але Литва тоді вирішила віддати перевагу норвезькій системі ППО NASAMS і в грудні підписала контракт із виробником.