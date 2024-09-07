Болгария и Германия договорились о совместной закупке систем ПВО IRIS-T

Глава Министерства обороны Болгарии Атанас Запрянов во время встречи со своим немецким коллегой Борисом Писториусом подписали соглашение, которое предусматривает совместную закупку систем противовоздушной обороны IRIS-T.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Болгарии.

Министры Запрянов и Писториус подписали "Программное соглашение между Федеральным министерством обороны Федеративной Республики Германия и Министерством обороны Республики Болгария о совместной закупке систем IRIS-T SLM в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании по совместной закупке наземных систем ПВО в рамках европейской инициативы Sky Shield".

Общая цель стран-участниц инициативы ЕС заключается в развитии оборонного сотрудничества путем совместных закупок взаимосовместимых и взаимозаменяемых систем вооружений.

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Проект инвестиционных расходов на приобретение зенитно-ракетных комплексов IRIS-T было принято Народным собранием Болгарии 8 августа этого года.

Цель проекта – преодолеть недостаток болгарских ВВС в средствах противовоздушной обороны путем технологического обновления и достижения оперативной совместимости в системе противовоздушной и противоракетной обороны союзников.

Напомним, в июле стало известно, что продажи нюрнбергского конгломерата Diehl значительно возрастают благодаря оружейному подразделению, которое производит системы противовоздушной обороны IRIS-T.

Осенью 2023 года Латвия и Эстония подписали контракт на приобретение системы ПВО средней дальности IRIS-T с немецкой компанией Diehl Defence.

Но Литва тогда решила отдать предпочтение норвежской системе ПВО NASAMS и в декабре подписала контракт с производителем.