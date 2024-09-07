Угорщина повторила погрозу відправляти мігрантів до Брюсселя

В уряді Угорщини дали зрозуміти, що серйозно налаштовані на реалізацію плану з надання прохачам притулку безкоштовного проїзду в один кінець до Брюсселя.

Про це повідомляє AP, інформує "Європейська правда".

Цей намір угорської влади покликаний чинити тиск на Європейський Союз, щоб змусити його відмовитися від великих штрафів, накладених на Угорщину за обмежувальну політику надання притулку.

На пресконференції в Будапешті відповідальний за питання попередження нелегальної міграції державний секретар Бенце Ретварі заявив, що ЄС хоче змусити Угорщину пропускати "нелегальних мігрантів" через свої кордони, і сказав, що країна "запропонує цим нелегальним мігрантам, добровільно, безкоштовно, проїзд в один кінець до Брюсселя".

Реклама:

Ретварі сказав, що перевезення здійснюватимуть "після запровадження європейської процедури", але не уточнив, який статус матимуть прохачі притулку після перевезення.

"Якщо Брюсселю потрібні нелегальні мігранти, Брюссель може їх отримати", – сказав він.

В уряді Угорщини й раніше заявляли про готовність надавати мігрантам і шукачам притулку безкоштовні квитки в один бік до Брюсселя.

Нагадаємо, в червні Суд ЄС постановив, що Угорщина не виконує процедури ЄС щодо міжнародного захисту та повернення громадян третіх країн, які перебувають на території ЄС нелегально. Він наклав на країну 200 мільйонів євро штрафу та пеню в розмірі 1 мільйона євро за кожен день зволікання з виплатою.

Нещодавно стало відомо, що Угорщина не вклалася в термін сплати штрафу в розмірі 200 мільйонів євро, накладеного Судом Європейського Союзу в червні через недотримання угорським урядом правил ЄС щодо надання притулку.