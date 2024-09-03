Угорщина прострочила виплату 200 млн євро штрафу через порушення прав мігрантів

Угорщина не вклалася в термін сплати штрафу в розмірі 200 мільйонів євро, накладеного Судом Європейського Союзу в червні через недотримання угорським урядом правил ЄС щодо надання притулку.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в публікації порталу Telex.

Через прострочення виплати штрафу Європейська комісія надіслала угорському уряду повідомлення про новий крайній термін сплати – 17 вересня.

Якщо гроші не будуть перераховані до цього часу, Єврокомісія розпочне процедуру вирахування 200 мільйонів євро з коштів фондів ЄС, належних Угорщині. Частина з них і так залишається замороженою через проблеми з верховенством права в країні.

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Крім того, до 13 вересня Будапешт має повідомити, чи привів він у відповідність до законодавства ЄС угорське законодавство, яке було розкритиковане Судом.

Якщо відповідь не видасться Єврокомісії задовільною, вона має право "виставити рахунок" Будапешту заднім числом – починаючи з 13 червня – і зменшити угорські виплати з фондів на цю суму.

Нагадаємо, в червні Суд ЄС постановив, що Угорщина не виконує процедури ЄС щодо міжнародного захисту та повернення громадян третіх країн, які перебувають на території ЄС нелегально. Він наклав на країну 200 мільйонів євро штрафу та пеню в розмірі 1 мільйона євро за кожен день зволікання з виплатою.

У відповідь угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан заявив, що Судом ЄС керує американський мільярдер Джордж Сорос.

Нагадаємо, минулого року Суд Євросоюзу також визнав порушенням вимогу Угорщини до шукачів притулку подавати клопотання через посольства у Сербії або Україні.