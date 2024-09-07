Венгрия повторила угрозу отправлять мигрантов в Брюссель

В правительстве Венгрии дали понять, что серьезно настроены на реализацию плана по предоставлению просителям убежища бесплатного проезда в один конец в Брюссель.

Об этом сообщает AP, информирует "Европейская правда".

Это намерение венгерских властей призвано оказать давление на Европейский Союз, чтобы заставить его отказаться от крупных штрафов, наложенных на Венгрию за ограничительную политику предоставления убежища.

На пресс-конференции в Будапеште ответственный за вопросы предупреждения нелегальной миграции государственный секретарь Бенце Ретвари заявил, что ЕС хочет заставить Венгрию пропускать "нелегальных мигрантов" через свои границы, и сказал, что страна "предложит этим нелегальным мигрантам, добровольно, бесплатно, проезд в один конец до Брюсселя".

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Ретвари сказал, что перевозка будет осуществляться "после введения европейской процедуры", но не уточнил, какой статус будут иметь просители убежища после перевозки.

"Если Брюсселю нужны нелегальные мигранты, Брюссель может их получить", – сказал он.

В правительстве Венгрии и ранее заявляли о готовности предоставлять мигрантам и искателям убежища бесплатные билеты в одну сторону до Брюсселя.

Напомним, в июне Суд ЕС постановил, что Венгрия не выполняет процедуры ЕС по международной защите и возвращению граждан третьих стран, которые находятся на территории ЕС нелегально. Он наложил на страну 200 миллионов евро штрафа и пеню в размере 1 миллиона евро за каждый день промедления с выплатой.

Недавно стало известно, что Венгрия не уложилась в срок уплаты штрафа в размере 200 миллионов евро, наложенного Судом Европейского Союза в июне из-за несоблюдения венгерским правительством правил ЕС по предоставлению убежища.